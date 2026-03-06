قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
تكنولوجيا وسيارات

أداء MacBook Neo في الاختبارات .. قوة معالج A18 Pro تقارب M1 ماك بوك آير

MacBook Neo
MacBook Neo
احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors أن أولى نتائج اختبارات Geekbench 6 لجهاز MacBook Neo، الذي يعمل بمعالج A18 Pro سداسي النواة نفسه المستخدم في iPhone 16 Pro لكن مع نواة رسومية أقل، أظهرت أداءً قويًا يضع الجهاز في مستوى شريحة M1 من حيث الأداء متعدد الأنوية.

أوضحت المنصة أن MacBook Neo حقق حوالي 3461 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و8668 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، إلى جانب نتيجة تبلغ نحو 31,286 نقطة في اختبار الرسوميات Metal، وهي أرقام قريبة جدًا من أداء iPhone 16 Pro في المعالج، مع تفوق بسيط في الرسوميات على MacBook Air المزود بمعالج M1.

مقارنة مع iPhone 16 Pro وأجهزة ماك الأقدم

أشارت MacRumors إلى أن تقارب الأرقام مع iPhone 16 Pro أمر متوقَّع بحكم استخدام نفس شريحة A18 Pro، مع اختلاف بسيط في نتيجة Metal بسبب وجود نواة GPU أقل في نسخة MacBook Neo مقارنة بهاتف آيفون.

أكدت المنصة أن أداء المعالج متعدد الأنوية في MacBook Neo يصل إلى مستوى شريحة M1 في MacBook Air تقريبًا، بينما يتفوق في أداء النواة الواحدة ليقترب من شرائح أحدث مثل M3 وM4، ما يعني استجابة أفضل في المهام اليومية التي تعتمد أكثر على أداء النواة الواحدة.​

أداء الرسوميات: قريب من M1 مع تفوق طفيف

أوضحت Notebookcheck أن نتائج Geekbench 6.5 في اختبار Metal تُظهر أن MacBook Neo يتفوق قليلًا على MacBook Air المزود بـM1 من حيث أداء الرسوميات؛ إذ حقق جهاز 2020 المزود بـM1 حوالي 30,112 نقطة، بينما سجل Neo نحو 31,178 نقطة في المتوسط.​
أشارت المنصة إلى أن هذا التفوق يتحقق رغم أن نسخة A18 Pro في MacBook Neo تأتي بعدد أقل من أنوية الـGPU مقارنة بـiPhone 16 Pro Max، وهو ما يعكس كفاءة جيدة في استغلال العتاد داخل تصميم الجهاز المحمول الخالي من المروحة.

تركيز آبل على منافسة حواسيب ويندوز وليست أجهزة ماك

أكدت MacRumors أن آبل لم تطرح MacBook Neo باعتباره بديلًا مباشرًا لأجهزة ماك بمعالجات M‑Series، بل كخيار ميسور السعر لمنافسة حواسيب ويندوز وChromebook في نفس الفئة السعرية، مع تقديم «تجربة ماك كاملة» على حد وصف الشركة.

أوضحت الشركة في موادها التسويقية أن A18 Pro في MacBook Neo يوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 50% في «المهام اليومية» مقارنة بأكثر أجهزة الحواسيب مبيعًا المزودة بمعالج Intel Core Ultra 5 الأحدث، مع أداء يصل إلى ثلاثة أضعاف في مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وضعف السرعة تقريبًا في تحرير الصور.​

MacBook Neo بمعالج A18 Pro iPhone 16 Pro iPhone 16

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

ضبط المتهمين

كشف غموض ربط كلب بدراجة نارية وسحله بالقليوبية

فوز المهندس أسعد مصطفى بمنصب نقيب مهندسي الأقصر بعد جولة الإعادة أمام محمد محفوظ

فوز أسعد مصطفى بمنصب نقيب مهندسي الأقصر بعد جولة الإعادة أمام محمد محفوظ

جانب من الحدث

الوادي الجديد .. تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

بالصور

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور
مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

مشروبات غنية بالكولاجين لصحة البشرة والشعر والمفاصل
عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

