أداء MacBook Neo في الاختبارات .. قوة معالج A18 Pro تقارب M1 ماك بوك آير

كشفت منصة MacRumors أن أولى نتائج اختبارات Geekbench 6 لجهاز MacBook Neo، الذي يعمل بمعالج A18 Pro سداسي النواة نفسه المستخدم في iPhone 16 Pro لكن مع نواة رسومية أقل، أظهرت أداءً قويًا يضع الجهاز في مستوى شريحة M1 من حيث الأداء متعدد الأنوية.

أوضحت المنصة أن MacBook Neo حقق حوالي 3461 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و8668 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، إلى جانب نتيجة تبلغ نحو 31,286 نقطة في اختبار الرسوميات Metal، وهي أرقام قريبة جدًا من أداء iPhone 16 Pro في المعالج، مع تفوق بسيط في الرسوميات على MacBook Air المزود بمعالج M1.

مقارنة مع iPhone 16 Pro وأجهزة ماك الأقدم

أشارت MacRumors إلى أن تقارب الأرقام مع iPhone 16 Pro أمر متوقَّع بحكم استخدام نفس شريحة A18 Pro، مع اختلاف بسيط في نتيجة Metal بسبب وجود نواة GPU أقل في نسخة MacBook Neo مقارنة بهاتف آيفون.

أكدت المنصة أن أداء المعالج متعدد الأنوية في MacBook Neo يصل إلى مستوى شريحة M1 في MacBook Air تقريبًا، بينما يتفوق في أداء النواة الواحدة ليقترب من شرائح أحدث مثل M3 وM4، ما يعني استجابة أفضل في المهام اليومية التي تعتمد أكثر على أداء النواة الواحدة.​

أداء الرسوميات: قريب من M1 مع تفوق طفيف

أوضحت Notebookcheck أن نتائج Geekbench 6.5 في اختبار Metal تُظهر أن MacBook Neo يتفوق قليلًا على MacBook Air المزود بـM1 من حيث أداء الرسوميات؛ إذ حقق جهاز 2020 المزود بـM1 حوالي 30,112 نقطة، بينما سجل Neo نحو 31,178 نقطة في المتوسط.​

أشارت المنصة إلى أن هذا التفوق يتحقق رغم أن نسخة A18 Pro في MacBook Neo تأتي بعدد أقل من أنوية الـGPU مقارنة بـiPhone 16 Pro Max، وهو ما يعكس كفاءة جيدة في استغلال العتاد داخل تصميم الجهاز المحمول الخالي من المروحة.

تركيز آبل على منافسة حواسيب ويندوز وليست أجهزة ماك

أكدت MacRumors أن آبل لم تطرح MacBook Neo باعتباره بديلًا مباشرًا لأجهزة ماك بمعالجات M‑Series، بل كخيار ميسور السعر لمنافسة حواسيب ويندوز وChromebook في نفس الفئة السعرية، مع تقديم «تجربة ماك كاملة» على حد وصف الشركة.

أوضحت الشركة في موادها التسويقية أن A18 Pro في MacBook Neo يوفر أداء أسرع بنسبة تصل إلى 50% في «المهام اليومية» مقارنة بأكثر أجهزة الحواسيب مبيعًا المزودة بمعالج Intel Core Ultra 5 الأحدث، مع أداء يصل إلى ثلاثة أضعاف في مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وضعف السرعة تقريبًا في تحرير الصور.​