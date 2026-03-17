لابتوب وسمارت وتش.. شاومي تطلق منتجات جديدة بمواصفات متميزة وقدرة شحن جبارة

تستعد شركة شاومي لإطلاق مجموعة من المنتجات في الصين، حيث ستكشف النقاب عن حاسوب محمول جديد ، وساعة ذكية ، وسيارة كهربائية.

من المقرر إقامة الحدث في 19 مارس وقبل ذلك، بدأت الشركة بنشر بعض التفاصيل الأولية حول ما يمكن توقعه.

جهاز Xiaomi Book Pro 14

أما عن مواصفات جهاز Xiaomi Book Pro 14 فمن المتوقع أن يحتوي على لوحة OLED مقاس 14.6 بوصة بدقة 3.1K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1600 شمعة.



يتميز جهاز Book Pro 14 بخفة وزنه التي تبلغ 1.08 كجم فقط، ويأتي بتصميم هيكل نحيف.

ويعمل بمعالج Intel Core Ultra X7 358H من الجيل الثالث. كما يوفر خيارات تخزين تصل إلى 4 تيرابايت عبر فتحات متعددة لمحركات الأقراص وفتحة إضافية لمحرك أقراص SSD من نوع M.2.



علاوة على ذلك، من المتوقع أن يأتي جهاز Xiaomi Book Pro 14 بلوحة لمس كبيرة حساسة للضغط مصممة لدعم التحكم بالإيماءات وتشمل منافذه Thunderbolt 4 وUSB Type-C وUSB Type-A وHDMI 2.1 ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم.



تستخدم شاومي نظام غرفة بخار للتبريد مزود بمروحتين ونظام ثلاثي القنوات الهوائية. وتؤكد الشركة أن هذا النظام قادر على تحمل أداء يصل إلى 50 واط تحت الحمل.

ميزات ساعة شاومي إس 5

إلى جانب الكمبيوتر المحمول، ستطرح شاومي ساعة شاومي S5 الذكية. تتميز هذه الساعة بنظام استشعار مُعاد تصميمه يستخدم مصادر ضوئية متعددة وثنائيات ضوئية لتحسين قراءات البيانات الحيوية. وتدّعي شاومي أن خوارزمية قياس معدل ضربات القلب المُحدّثة لديها قادرة على تحقيق دقة تصل إلى 94%.

يتم تتبع النوم عبر خوارزمية جديدة مصممة لتحسين رصد أوقات نوم واستيقاظ المستخدمين. أما فيما يخص اللياقة البدنية، فتدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، وتستخدم شريحة GNSS ثنائية التردد لتحديد الموقع بدقة أكبر عبر أنظمة الأقمار الصناعية المتعددة، بما في ذلك GPS وGalileo.

تقول شركة شاومي أن ساعة Watch S5 يمكن أن تدوم حتى 21 يومًا في وضع البلوتوث، أو حوالي 14 يومًا عند استخدام اتصال eSIM، وذلك بفضل بطارية كبيرة بسعة 815 مللي أمبير في الساعة.

سيشمل حدث 19 مارس أيضًا الظهور الأول للنسخة التالية من سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية.