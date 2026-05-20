يوم عرفة 2026.. كيف تغتنم أعظم أيام الدنيا وتنال المغفرة والرحمة؟

يوم عرفة من أعظم أيام الله المباركة وهو اليوم الذي تفيض فيه الرحمات وترفع فيه الدعوات ويغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب لعباده، وقبل قدوم هذا اليوم العظيم يبحث كثيرون عن فضل يوم عرفة 2026، وأفضل الأعمال المستحبة فيه، وكيفية اغتنام يوم عرفة لنيل المغفرة والعتق من النار وفي السطور التالية نتعرف على أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة.

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

وعن أفضل الأعمال المستحبة يوم عرفة 2026 فقد وضّحت وزارة الأوقاف عددا منها وهي على النحو التالي:

حفظ الجوارح: إنَّ كمال الوقوف أو الطاعة ليس بحضور البدن فحسب، بل بصيانة الجوارح؛ لذا وجب التحذير من اللغو والنظر المحرم؛ وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب بقوله للفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم عرفة: «يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ؛ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ». الذكر والتهليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». الصدقة والبر: إنَّ الصدقة في هذا اليوم بابٌ عظيم للقبول لعظمة الزمان وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على البذل بقوله: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

لماذا يوم عرفة هو أفضل الأيام؟

كما بينت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي فضل يوم عرفة 2026 وهي:

إكمال الدين وإتمام النعمة: في هذا اليوم نزل أعظم إعلان في تاريخ البشرية: ﴿ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِیناۚ﴾

يوم المباهاة والعتق: يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفات أهل السماء، قائلًا لملائكته: «انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا»، وهو أكثر يوم يعتق الله فيه عبادًا من النار لما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن حضرة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبِيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟ اشْهَدُوا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ».

يوم الميثاق الأول: هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق من ظهر آدم بنعمان (عرفة) وأخرج ذريته كأمثال الذر وأشهدهم: «إنَّ اللَّهَ تعالى أخذَ الميثاقَ من ظَهرِ آدمَ عليهِ السَّلامُ بنعمانَ يومَ عرفةَ فأخرجَ من صلبِه كلَّ ذرِّيَّةٍ ذرأَها فنثرَها بينَ يديه ثمَّ كلَّمَهم قُبُلًا قال تعالى: ﴿أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدۡنَاۤ﴾»

قسم الله بيوم عرفة: يتجلى جلال يوم عرفة في كونه مقسومًا به في كتاب الله قال تعالى: ﴿وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ﴾ [الفجر: ٣]، فهو الشفع في قول وقيل هو الوتر، كما أنه الشاهد أو المشهود في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدࣲ وَمَشۡهُودࣲ﴾ [البروج: ٣]؛ ففي المسند: «الشَّاهِدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ»، وفي رواية: «الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ».

دعاء يوم عرفة 2026

عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِن يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء» رواه مسلم (1348).

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».