مسئول بالبيت الأبيض يكشف موقف ترامب من المشاركة في قمة السبع بفرنسا

قال مسؤول في البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر اجتماع قادة مجموعة السبع في فرنسا في يونيو.



وقال موقع أكسيوس، الذي كان أول من نشر هذا الإعلان، إن ترامب يريد التحدث عن ربط المساعدات الأمريكية بالتجارة، وتعزيز اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الولايات المتحدة، والحد من سيطرة الصين على سلاسل إمداد المعادن الحيوية، من بين مواضيع أخرى في الاجتماع.

وتستضيف فرنسا قمة مجموعة السبع لهذا العام، حيث من المقرر عقد قمة القادة في منتجع إيفيان لي بان المطل على البحيرة عند سفح جبال الألب الفرنسية في الفترة من 15 إلى 17 يونيو.



وتزايدت حدة التوتر في علاقة ترامب مع العديد من أعضاء مجموعة السبع بسبب الحرب مع إيران من بين قضايا أخرى.