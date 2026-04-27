الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يعتمد على أداء الألعاب والبطارية الضخمة.. هاتف OnePlus Nord CE 6 جاهز للإطلاق الرسمي

لمياء الياسين

تستعد شركة ون بلس للكشف عن سلسلة هواتف نورد سي إي 6 في  7 مايو المقبل وقد شاركت الشركة مؤخرًا تفاصيل جديدة حول هاتف ون بلس نورد سي إي 6 لايت القادم. بعد تأكيد معلومات أساسية حول نورد سي إي 6 الأسبوع الماضي، يركز التحديث الأخير للعلامة التجارية على طراز لايت، الذي يمثل عودة سلسلة نورد سي إي لايت إلى الهند بعد انقطاع دام عامين. يبدو أن الجهاز الجديد يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة ألعاب سلسة، وعمر بطارية طويل، ودعم برمجي متواصل في فئة الهواتف المتوسطة.

مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 6 Lite

يأتي هاتف OnePlus Nord CE 6 Lite مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Apex المصنّع بتقنية 4 نانومتر. وبفضل ذاكرة التخزين UFS 3.1 ونظام التبريد بالبخار بمساحة 5300 مم²، يُزعم أن الهاتف يوفر أداءً مستقرًا أثناء الألعاب وتعدد المهام. وتؤكد OnePlus أن الجهاز قد تجاوز حاجز 1,030,000 نقطة في اختبار AnTuTu، مما يجعله من بين أفضل الهواتف أداءً في فئته.
ويعد من أبرز الميزات الأخرى شاشة Full HD مقاس 6.72 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. ويمكن للشاشة التكيف ديناميكيًا بين 1 هرتز و120 هرتز، بينما تشير التقارير إلى أن بعض الألعاب المدعومة تعمل بمعدل يصل إلى 144 إطارًا في الثانية. ومن المتوقع أيضًا أن تدعم بعض ألعاب إطلاق النار اللعب بمعدل يصل إلى 90 إطارًا في الثانية للحصول على رسومات أكثر سلاسة.
وقد زوّدت شركة ون بلس هاتف نورد سي إي 6 لايت ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير، يُزعم أنها تدوم حتى يومين بشحنة واحدة. 

ميزات  هاتف OnePlus Nord CE 6 Lite

يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، ويتضمن خاصية الشحن التلقائي للمساعدة في التحكم بدرجة الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة. كما تؤكد الشركة أن البطارية مصممة للحفاظ على ما يصل إلى 80% من كفاءتها بعد سنوات من الاستخدام.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يتضمن ميزات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل AI Perfect Shot وAI Reflection Eraser وAI Detail Boost وAI Reframe. سيأتي الجهاز مزودًا بنظام OxygenOS 16، مع ضمان دعم لمدة خمس سنوات. وسيتوفر بلونين: الأسود والأخضر 

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
