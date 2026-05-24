تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «تاجر الذهب» بالبحيرة لجلسة 21 يونيو للاستماع للطبيب الشرعي

قرّرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، قبل قليل، برئاسة المستشار، عبد الرحيم على على مرسي عبد العال، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب، لجلسة 21 يونيو المقبل للاستماع للطبيب الشرعي، وإخطار نقابة الأطباء لاستدعاء الطبيب المعالج.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 26 أبريل، قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم السبت لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته والطبيب المعالج لحالة المجني عليه، إلا أنه تعذر حضور الطبيب الشرعي في جلسة اليوم، وأصدرت قرارها بالتأجيل لحضوره الجلسة المقبلة، للاستماع إليه في القضية المنظورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، قضت في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.