إزالة 599 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في البحيرة

اختتمت محافظة البحيرة أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ(29) لإزالة التعديات، والتي استمرت من 2 حتى 22 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للتصدي الحاسم لمخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية لفرض سيادة القانون.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار الحملات المكثفة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وعدم السماح بعودة التعديات أو المساس بمقدرات الدولة.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 599 تعديا على أملاك الدولة، شملت 375 حالة مبانٍ بالمستهدف “بمساحة 164667 مترًا مربعًا”، و16 حالة خارج المستهدف، بالإضافة إلى 208 حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

كما نجحت الحملات في إزالة 68 تعديا على الأراضي الزراعية، تنوعت بين 14 حالة تابعة لأملاك الدولة "على مساحة 37 فدانًا و3 قراريط وسهمين"، و54 حالة خارج المستهدف “بمساحة فدان و10 قراريط و26 سهمًا”.

واختتمت المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لترسيخ هيبة الدولة ورصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا في المهد.