أبرزها نظام كاميرات متطور.. إليك أهم مواصفات هاتف Honor Magic 9

تُشير التقارير إلى أن شركة Honor تعمل على سلسلة Magic 9، والتي يُقال إنها ستضم عدة طرازات.

وقد أشار تسريب من المُسرّب Digital Chat Station في يناير من هذا العام إلى أن هاتف Honor Magic 9 للألعاب قد يأتي بشاشة مقاس 6.36 بوصة ، بينما قد يُجهز هاتف Magic 9 Pro/Pro Max بشاشة مقاس 6.85 بوصة .

ميزات هاتف Honor Magic 9

بحسب التسريبات، يتميز هاتف Honor Magic 9 بشاشة OLED LTPS مقاس 6.36 بوصة، ويجري اختباره حاليًا باستخدام مجموعة شرائح Snapdragon 8 Elite Gen 5 الحالية من Qualcomm بتقنية 3 نانومتر ، وليس سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6 كما كان متوقعًا سابقًا.

يُقال إن هاتف Magic 9 مزود ببطارية كبيرة قد تصل سعتها إلى 8000 مللي أمبير، وهي سعة عالية بشكل غير معتاد بالنسبة لهاتف رائد صغير الحجم.

بينما يُشاع أنه يدعم الشحن اللاسلكي، لا توجد معلومات حول سرعات الشحن المدعومة.

كما كشفت تقارير أخرى أن Magic 9 سيتمتع بمقاومة كاملة للماء ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

مواصفات هاتف Honor Magic 9

تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل، يُقال إنها تستخدم مستشعر OmniVision OV64D.

وتشمل الميزات المتوقعة الأخرى ماسحًا ضوئيًا ثلاثي الأبعاد لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

كشف تسريب سابق من المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى كاميرا المنظار بدقة 64 ميجابكسل، ستتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/2.8 بوصة، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. كما أفادت التقارير أن Honor ستتعاون مع شركة ARRI الألمانية المتخصصة في صناعة السينما الاحترافية لتقديم تجربة تصوير فيديو محسّنة في سلسلة هواتف Magic 9.

أما فيما يتعلق بالإطلاق، فمن المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة هواتف Honor Magic 9 في أكتوبر من هذا العام في الصين .