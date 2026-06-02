شوبير: يجب دعم ومساندة منتخب مصر بكأس العالم.. ولا مجال للانتقادات

أكد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة تقديم كل الدعم لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية: دول العالم كله سعيدة بتأهل منتخباتهم لكأس العالم لدرجة أن الأدرن غيرت مواعيد الدوام لمتابعة منتخب النشامى في المونديال.

وواصل: يجب تقديم الدعم والمساندة فقط لمنتخب مصر والابتعاد عن الفتن وإثارتها لأن المنتخب حاليا في مشوار مهم وكبير.

وأكمل : في حال عدم وجود دعم لمنتخب مصر لا تهاجم والأفضل السكوت في الوقت الحالي لحين نهاية المشوار.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: يجب إلتزام الصمت تماما خلال مشوار منتخب مصر في كأس العالم وبعد نهاية البطولة يمكن الكلام والانتقاد الفني لكن الوقت حاليا غير مناسب.