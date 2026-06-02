اتحاد الكرة: برونزية أمم أفريقيا لمنتخب مصر للناشئين خطوة لإعداد جيل جديد

أعرب وليد درويش عضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بتحقيق منتخب مصر للناشئين الميدالية البرونزية في منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما التي أقيمت بالمغرب.

وقال درويش خلال تصريحاته: تحقيق الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، يمثل خطوة في طريق إعداد جيل جديد مميز لكرة القدم المصرية.

وواصل: أشكر اللاعبين والجهاز الفني بعد الالتزام والجدية والروح العالية التي أظهروها في البطولة، حتى الدقيقة الأخيرة.

وأكمل : منتخب مصر تحت 17 عامًا لا يزال لديه مشوار جديد في كأس العالم، وما يقدمه يمثل خطوة مميزة في خطة الاتحاد المصري لكرة القدم للارتقاء بالمنتخبات، بالأعمار السنية المختلفة

واختتم وليد درويش تصريحاته: أتوجه بالشكر إلى المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، على الدعم الكبير للمنتخب طوال الفترة الماضية.