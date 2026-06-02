حبك وسام ليا.. مي عز الدين توجه رسالة شكر إلى إسعاد يونس

أعربت الفنانة مي عز الدين، عن سعادتها الكبيرة بعد ظهورها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، بعد استضافتها بحفاوة في برنامج صاحبة السعادة.

وكتبت مي عز الدين عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»: "شكرًا يا صاحبة السعادة على السعادة اللي دخلتيها قلبي، شكرًا على التقدير والترحاب اللي من القلب، وشكراً على توثيق مشواري الفني بالدقة دي".



وأضافت: "كلامك وحبك وسام ليا، مش مجرد حلقة برنامج.. ألف شكر".

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كانت في السنة الأخيرة من الجامعة حين بدأت مشوارها، وكانت تركيزها الأكبر على الاستمرار وليس الشهرة، رغم القلق الدائم بشأن خطواتها التالية.

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن تصوير مسلسل “قلبي ومفتاحه” كان تجربة مؤثرة نفسيًا، حيث اندمجت مع الشخصية بشكل كبير، ما جعلها تمر بحالة صعبة بعد انتهاء التصوير، احتاجت خلالها إلى فترة من العزلة للتعافي.

وأشارت إلى أن دعم المخرج تامر محسن وزملائها في العمل ساعدها على تجاوز تلك المرحلة واستعادة توازنها تدريجيًا، مشددة على أن النجاح بالنسبة لها شعور استثنائي مرتبط بالجهد والتعب.