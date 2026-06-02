الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أصعب خذلان.. محمد جمعة يعترف بسرقة مسلسل قام بكتابته منذ سنوات

محمد جمعة
أحمد إبراهيم

حل الفنان محمد جمعة ضيفاً علي بودكاست نقطة في ثاني حلقاته ، والذي يقدمه هشام صلاح عبر منصاته الخاصة.

تحدث جمعة عن كواليس عديدة في الحلقة ، ومنها بدايته العلمية والتي كان يعمل في الصحافة من خلال مجلة سمير، ثم انتقل لاحتراف الفن وابتعد عن مهنة الصحافة.

محمد جمعة يكشف عن تجربة صعبة 

وقال جمعة في لقاءه ببودكاست نقطة، إنه تعرض في يوما ما لأصعب تجربة خذلان في حياته، حيث إنه كان كاتبا لقصة مسلسل وكتب دوره فيه ودور الأبطال أيضا، وقام بتوصيل المخرج والمنتج ببعضهم، وفي النهاية قاموا بتنفيذ المسلسل بدونه، مما تسبب لأزمة نفسيه شديدة له. 

وأضاف جمعة، أنه تفاجأ بقيامهم بالتصوير بالفعل بدونه، مع تجنبهم له لسنين طويلة، مؤكداً أن السيناريست الخاص بهذا العمل توفي.

محمد جمعة يتحدث عن مسلسل فن الحرب 

من ناحية أخرى فتح الفنان محمد جمعة قلبه وتحدث عن كواليس أحدث أعماله الفنية، مسلسل "فن الحرب"، وتطرق للعديد من القضايا التي تشغل الوسط الفني حاليًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هوليلة في 30 ليلة" الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي، ويذاع عبر إذاعة ميجا إف إم خلال شهر رمضان المبارك.

أكد الفنان محمد جمعة خلال اللقاء أن الحكم على الأعمال الفنية من الحلقات الأولى هو نوع من التسرع الذي لا يخدم الصناعة، مشيرًا إلى أن العقد الضمني والأساسي بين الممثل والمتفرج هو مشاهدة المسلسل كاملاً بـ30 حلقة. وقال بوضوح: "أوعى تقيس نجاح عمل من أول ولا رابع حلقة.. استنى لحد ما تشوف الحكاية بتخلص فين". وأضاف أن الناس يختارون في البداية بعشوائية، ولكن بمرور الوقت لا يتبقى في الذاكرة إلا العمل الجيد والمحترم، وهو ما يراهن عليه في مسلسله الجديد "فن الحرب".

وعن تفاصيل العمل، أوضح جمعة أن المسلسل تم تنفيذه بمنتهى الشياكة والاحترافية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي له مع فريق العمل هو إمتاع الناس وتقديم وجبة فنية تجتمع حولها الأسرة المصرية بكل أريحية، دون خوف من خدش الحياء، خاصة وأن المسلسل متاح للأطفال للمشاهدة بأمان تام.

وأضاف أن الروح الموجودة في اللوكيشن، بداية من المخرج وصولاً لجميع الزملاء، هي روح تقدير للمهنة، وهو ما سينعكس بالتأكيد على الشاشة، مشيرًا إلى أن العمل مع النجم يوسف الشريف والمؤلف عمرو سمير عاطف يضمن جودة تليق بجمهور الدراما المصرية.

الجدير بالذكر أن مسلسل "فن الحرب" من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة.

