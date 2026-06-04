درة تتألق في إطلالة كاجوال بأحدث ظهور

تألقت الفنانة درة في أحدث إطلالاتها في صورة شاركتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت درة الأنظار بلوك كاجوال، باللون الاسود، ولاقت تفاعلا من جمهورها ومتابعيها.

وكانت قد شاركت الفنانة درة، صورًا لها، أثناء أداء مناسك الحج.

على الجانب الفني، شاركت درة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا بشخصية «ميادة الديناري».

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، ريم سامي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد عبد الله، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.