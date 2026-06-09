المخرج الإيراني جعفر بناهي يواجه السجن .. تفاصيل

واجه المخرج الإيراني جعفر بناهي تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما أيدت إحدى المحاكم الإيرانية حكمًا يقضي بسجنه لمدة عام، إلى جانب منعه من السفر لمدة عامين، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«الدعاية ضد النظام».



وجاء القرار عقب رفض محكمة طهران الثورية الطعون والاعتراضات التي تقدم بها فريق الدفاع، ما أدى إلى تثبيت الحكم الصادر سابقًا بحق المخرج الإيراني.



وصدر الحكم غيابيًا خلال فترة وجود بناهي خارج إيران، حيث كان يشارك في الترويج لفيلمه «حادث بسيط» ضمن الفعاليات والمهرجانات المرتبطة بموسم الجوائز السينمائية العالمية.



ويُعد جعفر بناهي أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، إذ حصدت أعماله العديد من الجوائز الدولية، فيما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من القضايا والخلافات القانونية المرتبطة بمواقفه وآرائه الفنية والسياسية.



ويأتي تثبيت الحكم ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرة المخرج الحافلة بالنجاحات السينمائية والتحديات القانونية، وسط متابعة واسعة من الأوساط الفنية والثقافية داخل إيران وخارجها.

