ماذا يحدث في شباك تذاكر السينما الأمريكي؟

هيمنت أفلام الرعب والمشروعات المستوحاة من محتوى «يوتيوب» على قائمة أعلى خمسة أفلام إيرادًا في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، في ظاهرة لافتة تعكس التأثير المتزايد لصنّاع المحتوى الرقمي على صناعة السينما.



وتصدر فيلم الرعب الكوميدي المعاد تقديمه «Scary Movie» إيرادات شباك التذاكر محققًا 55 مليون دولار في أول عطلة عرض له، مدعومًا بالأداء القوي لفيلم «Backrooms»، الذي حصد 25.9 مليون دولار في أسبوعه الثاني، وفيلم «Obsession»، الذي أضاف 25.6 مليون دولار في أسبوعه الرابع.



وبلغت الإيرادات المجمعة للأفلام الثلاثة ذات الطابع المرتبط بالرعب حوالي 106.4 ملايين دولار، وهو ما يمثل أكثر من 58% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي وصلت إلى 183 مليون دولار.



ويُعد كل من «Backrooms» و«Obsession» من الأعمال التي خرجت من رحم منصة «يوتيوب»، حيث يقف خلف الأول صانع المحتوى الشاب كين بارسونز (20 عامًا)، بينما أبدع الثاني المخرج وصانع المحتوى كاري باركر (26 عامًا).



كما شهدت القائمة حضورًا لفيلم «The Amazing Digital Circus: The Last Act»، الذي انطلق في الأصل كمسلسل رسوم متحركة مستقل عبر الإنترنت في أكتوبر 2023. وكانت شركة Fathom قد خططت في البداية لطرحه كفعالية سينمائية خاصة ضمن إصداراتها المحدودة، إلا أن الإقبال المتزايد من قاعدة جماهيره الرقمية دفعها إلى توسيع نطاق عرضه ليصبح إصدارًا سينمائيًا واسعًا.



وحقق الفيلم إيرادات بلغت 12.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، من خلال عرضه في 2221 دار سينما، ليسجل واحدة من أقوى افتتاحيات الأفلام التي وزعتها Fathom على الإطلاق.