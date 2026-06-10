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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كان صديقًا وشريكًا قبل أن يكون أبًا».. أحمد أبوزهرة يستعيد ذكرياته مع والده الراحل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
سارة عبد الله

تحدث أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، عن ذكريات خاصة جمعته بوالده في مناسبات أعياد ميلاده، كاشفًا عن تفاصيل العلاقة الاستثنائية التي ربطتهما. 

وأوضح أن والده لم يكن بالنسبة له مجرد أب، بل كان صديقًا مقربًا وشريكًا في العديد من المواقف والتجارب، وهو ما جعل علاقتهما تحمل طابعًا إنسانيًا وفنيًا.

وكتب أحمد أبو زهرة عبر حسابه على «فيس بوك»: «أعياد ميلاد بابا.. الحقيقة إنى كنت دايما حريص على التواجد جنب الوالد (حتى قبل رجوعى للإقامة فى مصر) فى اللحظات المهمة فى حياته، علاقتى أنا وبابا لم تكن علاقة أب وابن قط، علاقتنا كانت أكبر وأعمق وأقوى بكتير (ربما أكون أنا متصور كدة) أنا وبابا اشتغلنا مع بعض، سافرنا بلاد كتيرة مع بعض شغل ومش فسحة، أخذنا خبرات مختلفة مع بعض وهو أمر ربما لا يتوفر- عادة - فى مثل تلك العلاقات الأسرية الطبيعية».

وأضاف: «علشان كدة كنت دايما حريص إنى أحتفل بعيد ميلاده خاصة أعياد الميلاد التى يقال عنها أعياد ميلاد «مدورة» يعنى رقم يوبيلى، وكانت البداية فى عيد ميلاده الـ 75!.. فاكر اليوم ده زى ما يكون امبارح اتفقت مع سحر أختى، واللى كانت ساكنة فى نفس العمارة مع والدى ووالدتى بل فى نفس الطابق معاهم فى العباسية، وهو الحى الذى رفض الوالد أن يخرج منه منذ أن سكنه عام 1963، حيث عاش فيه وشهد كل التغييرات التى طرأت على هذا الحى العريق وكيف - مع الأسف - تحول من حى راقى إلى حى شعبى ثم عشوائى.. ولكن هكذا كانت طبيعة الوالد رحمه الله».

تابع: «كنا فى 2009، واتفقنا أنا وهى أرجع على القاهرة من المانيا، واللى كنت مستقرا بها منذ عام 1993، على أن تكون عودتى فى نفس يوم ميلاده كمفاجأة له، وكان ساعتها الوالد بيصور مسلسل اسمه »هانم بنت باشا« مع الفنانة حنان ترك ومجموعة كبيرة من الفنانين وكان الاتفاق أن سحر تتواصل مع المخرج، واعتقد كان الاستاذ سعيد حامد وترتب معاه أننا هنعمله مفاجأة فى الاستوديو، وكل الكاست كان على علم إلا هو باللى احنا حنعمله، ورتبنا حتى التورتة والجاتوهات والاكل والشرب لكل المشاركين فى الاستوديو ومحدش منهم قاله اى حاجة، لا يمكن حنسى لما بابا فجأة دخلنا عليه أنا وسحر وأولادها الأربعة، اللى كانوا عايشين طبعا معاه ليل ونهار لانهم فى الشقة اللى جنبه وهو بيعشقهم جميعا، نظرة الفرحة اللى كانت فى عينه أننا عملناله المفاجأة الحلوة دى كانت نظرة كلها امتنان وحب وسعادة، كان بيمتلك قدرة غير طبيعية على التعبير بعيونه وصوته ودول أهم مقومات عبقريته التمثيلية فى تجسيد أى شخصية كان بيقوم بها».

أشار: «ولعله من الجدير بالذكر، أنى لن أنسى ما حييت حب كل العاملين فى الاستوديو من أصغر عامل إلى أكبر فنان بيشتغل معاه، أد إيه كانوا جميعا فرحانين به، وبيعبروله عن حبهم وتقديرهم له بلا حدود، احتفلنا جميعا وقمنا بالغناء له حتى أتذكر أنه كان فيه مطربة معاه فى الاستوديو يومها وقامت بالغناء له، اتذكر برضه انى تواصلت مع الصديقة الإعلامية الكبيرة الأستاذة منى الشاذلى وأنا فى المانيا وقلت لها على المفاجأة اللى ناويين نعملها وبالفعل أرسلت طاقم من برنامجها واللى ساعتها كان اسمه »العاشرة مساء« للتصوير وعمل ريبورتاج وإذاعته فى اليوم التالي».

اختتم: «رغم انه وفاته فات عليها 4 اسابيع لكن هو معايا فى كل لحظة وفى كل دقيقة من ساعة ما فارق الحياة، وفاته خلتنى استعرض حاجات كتيرة لما كان عايش مكنتش شايفها بوضوح زى دلوقتى ولما بشوفها اكتر واكتر بعرف اد ايه أنا كنت محظوظ ان الراجل ده كان ابويا أنا دون العالم كله ربنا يرحمه ويحسن اليه ويدخله الجنة من أوسع أبوابها».

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