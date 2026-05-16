سفير أمريكي سابق: تهديدات ترامب لإيران أداة ضغط سياسي لا تمهيد لحرب

قال السفير باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق، إن أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران سيؤدي إلى تصاعد كبير وغير منطقي في أسعار النفط، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، ويزيد من الضغوط على الأسواق الدولية في ظل الأوضاع الحالية.

أداة ضغط على إيران

وأضاف ثيروس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يدور في عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن التنبؤ به بسهولة، إلا أنه يبدو واضحًا أنه يستخدم التهديد العسكري كأداة ضغط على إيران، بهدف دفعها إلى تقديم تنازلات أو الوصول إلى تسوية يمكنه تقديمها باعتبارها إنجازًا سياسيًا.

وأشار إلى أن ترامب يبدو بحاجة إلى تحقيق انتصار سياسي في هذه الأزمة، مرجحًا أن يكون هذا الإنجاز مرتبطًا بالملف النووي الإيراني، بما يسمح له بإعلان نجاح سياسي وإعادة القوات الأمريكية إلى الداخل الأمريكي.