الصحة العالمية: لا نعلم حتى الآن مصدر عدوى فيروس هانتا

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لا تعلم حتى الآن مصدر عدوى فيروس هانتا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال متحدث منظمة الصحة العالمية: “نحقق في مصادر انتشار فيروس هانتا”.

وتابع متحدث منظمة الصحة العالمية: “نقيم مخاطر انتشار فيروس هانتا بأنه قليل للغاية”.

ويواصل فيروس هانتا إثارة القلق والاهتمام الطبي، رغم كونه من الفيروسات النادرة نسبيًا، بسبب المضاعفات الخطيرة التي قد يسببها للمصابين.

وينتقل الفيروس غالبًا عبر القوارض من خلال البول أو البراز أو اللعاب الملوث، بينما تُعد العدوى المباشرة بين البشر نادرة للغاية.

وتبدأ الأعراض بصورة مشابهة للإنفلونزا، مثل الحمى وآلام العضلات والصداع والإرهاق، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى مشكلات خطيرة في الجهاز التنفسي أو الكلى.