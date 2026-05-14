وزيرة الصحة الفرنسية: نتائج فحوص مخالطي حالات "هانتا" جميعها سلبية

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، اليوم الخميس، أن نتائج اختبارات جميع المخالطين لحالات إصابة بفيروس هانتا جاءت سلبية.

وأوضحت الوزيرة أن المواطنة الفرنسية التي ثبتت إصابتها بالفيروس بعد عودتها على متن السفينة السياحية الموبوءة «إم في هونديوس» لا تزال تتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى بيشات بباريس.

وأضافت أن الـ26 شخصًا الذين تم تحديدهم كمخالطين خضعوا لإجراءات العزل الاحترازي، مؤكدة أن نتائج فحوصهم التي أُجريت صباح اليوم جاءت جميعها سلبية.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد أكدت أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي مبرر لارتداء الكمامة، وأنه لا يوجد حالياً أي انتشار للفيروس.