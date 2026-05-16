حماس تعلن رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد

أعلنت حركة حماس، رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد مسئول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لوكالة رويترز، نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد.

وأعلنت مساجد في شمال قطاع نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد، وذلك بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه بغارات جوية.

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية اغتيال قائد الجناح العسكري للمقاومة حماس عز الدين الحداد، بعد استهدافه في حي الرمال بقطاع غزة.