أسرة حسن المستكاوي تطمئن محبيه وتوجه الشكر على الدعم والدعاء

وجه خالد، نجل الناقد الرياضي حسن المستكاوي، رسالة شكر إلى كل من حرص على السؤال عن والده والدعاء له خلال الفترة الماضية، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية.

وأكد نجل المستكاوي عبر حسابه علي إكس في رسالته تقدير الأسرة الكامل لمشاعر الدعم والمساندة التي تلقوها من محبيه داخل الوسط الرياضي وخارجه، مشيرًا إلى تحسن الحالة الصحية لوالده خلال الأيام الأخيرة.

واختتم رسالته بالتأكيد على استمرار الحاجة إلى الدعاء بالشفاء التام، مع خالص الشكر لكل من وقف بجانب الأسرة في هذه الفترة.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.