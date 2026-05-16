بعد تألقه في الكويت.. السوري أحمد الدالي على رادار أندية مصرية وعربية

أبدت العديد من الأندية المصرية والعربية اهتمامها باللاعب السوري أحمد الدالي، بعد تألقه اللافت في الملاعب الكويتية رفقة نادي التضامن الكويتي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفها.

موسم مميز لـ أحمد الدالي في الدوري الكويتي

وقدم أحمد الدالي مستويات مميزة منذ انتقاله إلى الدوري الكويتي عبر نادي التضامن قادمًا من نادي تشرين السوري، ما جعله محط أنظار عدة أندية مصرية وعربية تسعى لتدعيم صفوفها بعناصر شابة خلال الموسم الجديد 2026-2027.

ويُعد الدالي من أبرز المواهب السورية الصاعدة، حيث سبق له التتويج ببطولتي الدوري والكأس مع نادي تشرين السوري، كما ساهم في حصول منتخب سوريا الأولمبي على الميدالية الفضية في دورة الألعاب العربية الأخيرة بالجزائر.

وشارك أحمد الدالي خلال الفترة الأخيرة في عدة مسابقات مع نادي التضامن الكويتي، أبرزها الدوري الكويتي وكأس ولي العهد وكأس أمير الكويت، إلى جانب ظهوره في منافسات التصفيات الآسيوية مع المنتخب السوري الأولمبي.

ويحظى الدالي بمتابعة قوية من عدة أندية في الدوري المصري وعدد من الدوريات العربية، والتي تدرس إمكانية التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صغر سنه وقدرته على اللعب بأكثر من مركز هجومي.

وكان الدالي قد انضم إلى صفوف التضامن الكويتي الموسم الماضي 2024-2025 قادمًا من تشرين السوري، وفور تألقه قررت إدارة النادي الكويتي تمديد عقده لموسم آخر وهو ما يعني نهاية عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ليفتح الباب أمام خوض تجربة احترافية جديدة في دوري عربي جديد.