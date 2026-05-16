مكسب بطولة هيحل مشاكل كتير .. رسالة قوية من تامر عبد الحميد للاعبي الزمالك

وجّه تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:"يارب التوفيق اليوم إن شاء الله.. مكسب بطولة هيحل مشاكل كتيره جداً في النادي.. لاعبين الزمالك محتاجين المكسب ده يا أبطال".

ويستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتتويج الفريق الأبيض باللقب القاري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العربية لتحليل أحداث المباراة قبل وبعد اللقاء.