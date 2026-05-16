أقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بصعوبة المواجهة المنتظرة أمام إشبيلية، المقررة على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن المنافس يدخل اللقاء بحالة فنية جيدة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة ورغبته في إنهاء موسمه على أرضه بأفضل صورة ممكنة.

أربيلوا يحذر من إشبيلية ويتحدث عن مبابي ومورينيو

خلال المؤتمر الصحفي، تطرق أربيلوا إلى الجدل الدائر حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أنه طلب منه التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الضجة الإعلامية، معتبرًا أن ما يُثار حوله مبالغ فيه، وأن العلاقة بينهما مستقرة وطبيعية دون أي تغيير.

وأوضح المدرب الإسباني أنه يتعامل مع لاعبيه بصراحة ووضوح، ولا يمانع في اختلاف وجهات النظر، حتى لو تم التعبير عنها علنًا، مشددًا على أن مثل هذه الأمور جزء طبيعي من بيئة العمل داخل أي فريق كبير.

كما أشار أربيلوا إلى أن تجربته الحالية مع الفريق الأول تمثل محطة مهمة في مسيرته التدريبية، سيتعلم منها الكثير، مؤكدًا أنه يغادر هذه المرحلة وهو يشعر بالرضا عما قدمه، رغم صعوبة الضغوط الكبيرة داخل النادي الملكي الذي لا يقبل سوى الفوز دائمًا.

ونفى المدرب الإسباني ما يتردد بشأن وجود مشاكل داخل غرفة ملابس الفريق، موضحًا أن ما يُنشر في الإعلام لا يعكس الواقع، وأن قرار تعيين مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل يبقى شأنًا إداريًا سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وفي ختام تصريحاته، أشاد أربيلوا بالبرتغالي جوزيه مورينيو، واصفًا إياه بأنه الأفضل من وجهة نظره كلاعب ومدريدي سابق، معبرًا عن سعادته في حال عودته لقيادة ريال مدريد مستقبلًا.