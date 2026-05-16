عودة دي بروين تمنح نابولي دفعة قوية قبل مواجهة بيزا

حصل فريق نابولي على دفعة قوية قبل مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي، بعودة النجم البلجيكي كيفن دي بروين، وذلك في إطار سعي الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة الأخيرة أمام بولونيا.

ويستعد نابولي لمواجهة بيزا، الهابط رسميًا، يوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، في لقاء يأمل خلاله الفريق في تحقيق الفوز لتعويض خسارته المثيرة بنتيجة 2-3 في الجولة الماضية، والتي قلّصت من فرصه في تعزيز مركزه.

ويحتل نابولي حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب، لكن خسارته الأخيرة جعلت موقعه غير آمن تمامًا، في ظل تقارب النقاط مع منافسيه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسهم روما وكومو.

من المنتظر أن يعود دي بروين إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من إصابة في الرأس استدعت إجراء عدة غرز خلال تدريبات الأسبوع الماضي، ما يمنح الفريق قوة إضافية في خط الوسط.

في المقابل، سيفتقد نابولي خدمات ماتيو بوليتانو بسبب الإيقاف، بينما لا يزال ديفيد نيريس محل شك بعد عودته من إصابة طويلة في الكاحل وخضوعه لاختبار بدني قبل المباراة.

ويواصل القائد أمير رحماني تقديم أدوار بارزة، بعدما خاض مباراته رقم 200 مع النادي، ومن المتوقع أن يقود الخط الخلفي في هذه المواجهة المهمة.

أما فريق بيزا، فيدخل اللقاء بعد هبوطه رسميًا إلى الدرجة الثانية، مكتفيًا بانتصارين فقط هذا الموسم، ويبحث عن إنهاء سلسلة نتائجه السلبية رغم الغيابات العديدة في صفوفه بسبب الإيقاف والإصابات.