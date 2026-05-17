طفرة تنموية.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفاصيل جديدة ومحورية تتعلق بالمشروع الاستراتيجي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، الذي يتم تمويل دراساته عبر منح مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية.



وقال "الوزير" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن المشروع يسير وفق خطة زمنية ومراحل محددة: "لقد انتهينا بالفعل من إعداد المرحلة الأولى من الدراسات الخاصة بالمشروع، ونعكف حالياً على إنهاء المرحلة الثانية".

وأكد أن هذا الممر المائي الحيوي يستهدف ربط 13 دولة إفريقية، ما يمثل طفرة اقتصادية وتنموية هائلة للقارة السمراء برعاية مصرية.

في سياق متصل، أشار وزير النقل إلى صدور توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع عجلة التنمية في المشروعات الكبرى، حيث ركزت التوجيهات على شقين رئيسيين توسيع الشراكات، توجيه بزيادة عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في المشروعات القومية الكبرى لسرعة الإنجاز وتبادل الخبرات.

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، وتخريج كوادر مؤهلة من المهندسين والفنيين قادرة على إدارة هذه المنظومات الحديثة.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في المنظومة التعليمية والكوادر البشرية المصرية، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا برفع كفاءة العنصر البشري لتواكب المعايير الدولية.

كفاءة عالية



وتابع: "خريجو الجامعات المصرية يمتلكون كفاءة عالية، ومستواهم العلمي والعملي لا يقل بأي حال من الأحوال عن خريجي كبرى الجامعات الأمريكية والبريطانية العالمية".