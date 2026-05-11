قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كامل الوزير: مصر تتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. وخطط موسعة لتطوير النقل النهري والسكك الحديدية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
رنا عبد الرحمن

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة الحكومة المصرية وفق مهام واضحة ومحددة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وزير النقل أن جميع قطاعات الوزارة تتحرك في إطار تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بمختلف أشكالها، سواء البري أو البحري أو النهري أو السككي.

وأشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بإعادة إحياء النقل النهري؛ باعتباره أحد المحاور المهمة في منظومة النقل المتكاملة، موضحًا أن الوزارة قامت بإعادة تنظيم هذا القطاع وتحديث التشريعات المنظمة له، بما يسمح بإنشاء المراسي وتسهيل إجراءات التراخيص للسفن النهرية، إلى جانب استغلال روافد نهر النيل بشكل أكثر كفاءة.

كما كشف عن تشغيل ميناء دندرة في إطار دعم منظومة النقل النهري، موضحًا أنه يمثل نقطة مهمة في نقل وتداول البضائع، خاصة الأقماح والمواد الصب الجاف، ضمن خطة تعتمد على النقل متعدد الوسائط الذي يجمع بين السكك الحديدية والنقل النهري والشاحنات البرية، بهدف رفع كفاءة نقل البضائع وتقليل التكلفة والوقت.

وأضاف كامل الوزير أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها داخل وزارة النقل يتم دراستها وفقًا لمصلحة المواطن أولًا، مع العمل على تطوير شبكة الكباري والمحاور المرورية في عدد من المناطق لحل مشكلات الازدحام وتيسير الحركة المرورية.

ولفت إلى أن صعيد مصر يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الوزارة التنموية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تعزيز الأمان وتحسين خدمات النقل، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من محاور النيل الحيوية في المحافظات الجنوبية.

وأوضح وزير النقل أنه قام بجولة ميدانية شملت أربع محافظات في صعيد مصر، على أن يستكمل جولاته خلال الفترة المقبلة في محافظات الدلتا، إضافة إلى زيارات مرتقبة للأقصر وأسوان، في إطار متابعة المشروعات على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ شبكة متكاملة من خطوط السكك الحديدية تمتد من أكتوبر حتى أبوسمبل، وكذلك من الصعيد إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق التنمية الشاملة دون استثناء.

كامل الوزير النقل السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو يعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين: إفلاس أخلاقي

ترامب

الغضب يتصاعد .. الشعب الأمريكي حمّل ترامب مسئولية الغلاء بسبب حرب إيران

أمريكا

الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية من جهود الحرس الثوري للالتفاف على العقوبات

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد