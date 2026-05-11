كامل الوزير: مصر تتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. وخطط موسعة لتطوير النقل النهري والسكك الحديدية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة الحكومة المصرية وفق مهام واضحة ومحددة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والنقل واللوجستيات.

وجاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وزير النقل أن جميع قطاعات الوزارة تتحرك في إطار تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بمختلف أشكالها، سواء البري أو البحري أو النهري أو السككي.

وأشار الوزير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بإعادة إحياء النقل النهري؛ باعتباره أحد المحاور المهمة في منظومة النقل المتكاملة، موضحًا أن الوزارة قامت بإعادة تنظيم هذا القطاع وتحديث التشريعات المنظمة له، بما يسمح بإنشاء المراسي وتسهيل إجراءات التراخيص للسفن النهرية، إلى جانب استغلال روافد نهر النيل بشكل أكثر كفاءة.

كما كشف عن تشغيل ميناء دندرة في إطار دعم منظومة النقل النهري، موضحًا أنه يمثل نقطة مهمة في نقل وتداول البضائع، خاصة الأقماح والمواد الصب الجاف، ضمن خطة تعتمد على النقل متعدد الوسائط الذي يجمع بين السكك الحديدية والنقل النهري والشاحنات البرية، بهدف رفع كفاءة نقل البضائع وتقليل التكلفة والوقت.

وأضاف كامل الوزير أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها داخل وزارة النقل يتم دراستها وفقًا لمصلحة المواطن أولًا، مع العمل على تطوير شبكة الكباري والمحاور المرورية في عدد من المناطق لحل مشكلات الازدحام وتيسير الحركة المرورية.

ولفت إلى أن صعيد مصر يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط الوزارة التنموية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى تعزيز الأمان وتحسين خدمات النقل، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من محاور النيل الحيوية في المحافظات الجنوبية.

وأوضح وزير النقل أنه قام بجولة ميدانية شملت أربع محافظات في صعيد مصر، على أن يستكمل جولاته خلال الفترة المقبلة في محافظات الدلتا، إضافة إلى زيارات مرتقبة للأقصر وأسوان، في إطار متابعة المشروعات على أرض الواقع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ شبكة متكاملة من خطوط السكك الحديدية تمتد من أكتوبر حتى أبوسمبل، وكذلك من الصعيد إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق التنمية الشاملة دون استثناء.