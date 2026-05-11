كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن وزارته ضمن وزارات الحكومة، ولها مهام محددة من الرئيس السيسي، موضحًا أن الرئيس حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على “مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد: "كل قطاعات وزارة النقل تعمل من أجل تنفيذ المهام المحددة من قبل الرئيس السيسي، وهناك مطالبات بضرورة عودة النقل النهري من جديد".

وأضاف: "وزارة النقل لديها خطة وأهدافا محددة، وننفذها، وأعدنا تنظيم النقل النهري وغيرنا القوانين؛ لتتمكن من إنشاء المراسي واستخراج التصاريح للسفن، ونعمل حاليا على روافد نهر النيل واستغلالها".

وأوضح أن: "ميناء دندرة يتم حاليا تشغيله من أجل النقل النهري، وهو مهم في عملية نقل الأقماح، ونعمل على نقل متعدد الوسائط؛ من أجل نقل البضائع سواء من السكك الحديدية أو النقل النهري أو الشاحنات".

ولفت إلى أن: "ميناء دندرة محدد للصب الجاف من خلال النقل النهري ونستطيع تداوله من هنا، وكل مشروع ننظر فيه على مصلحة المواطن، ولدينا خطة لبعض الكباري من أجل حل المرور في بعض المناطق".

وأشار إلى أن هدف الوزارة توفير أكبر قدر من الأمان لأهالينا في محافظات الصعيد من خلال خطة إنشاء محاور النيل، موضحًا أن صعيد مصر يستحوذ علي جزء أكبر من خطط الوزارة.

وأوضح: "قمت بجولة بـ 4 محافظات في الصعيد، ولدي جولة الأسبوع المقبل في محافظات الدلتا، وسأقوم بجولة في المستقبل بالأقصر وأسوان، ولدينا خط سكك حديدية من أكتوبر حتى أبوسمبل، ولدينا خط سكك حديدية من الصعيد حتى البحر الأحمر، وكلنا مصريين ونعمل لخدمة كل أهالينا".