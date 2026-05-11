أحمد موسى: رئيس الوزراء افتتح 7 مصانع اليوم.. والمواطن الهدف الأول.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بجولة افتتاحية لـ7 مصانع في المنوفية والجيزة، كما كان الفريق كامل الوزير في جولة بالصعيد، ووزير التموين، كان يفتتح معرض أهلا بالعيد، موضحًا أن هناك نشاطًا مكثفًا للحكومة المصرية بكافة محافظات الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدكتور مصطفى مدبولي افتتح النهارده 7 قلاع صناعية، كل شغل البلد كله إيجابية وعنوانه المواطن، لما رئيس الوزراء يفتتح المصانع دي اللي هيشتغل فيها المواطن".

وأضاف: "أحد المصانع المحلية التي تفقدها رئيس الوزراء اليوم يصنع أكثر من 350 مليون عبوة ويصدر لـ48 دولة، والفريق كامل الوزير زار 4 محافظات من بني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا، خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد، خلال الـ3 أيام اللي فاتوا".