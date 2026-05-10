أحمد موسى: أبو العينين عزز حضور مصر الدولي في قمة برلمانات المتوسط.. ويبحث دعم السياحة ومكافحة الإرهاب

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي عُقدت في الجبل الأسود، بحضور ممثلي ورؤساء برلمانات 40 دولة، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس البرلمان من أجل المتوسط.

الشخصيات المؤسسة للبرلمان

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن مشاركة أبو العينين في هذه القمة تأتي باعتباره أحد الشخصيات المؤسسة للبرلمان منذ انطلاقه قبل عقدين، ما يعكس الحضور المصري المؤثر داخل المؤسسات البرلمانية الدولية.

رئاسة الحكومة المقبلة

وأشار إلى أهمية اللقاء الذي جمع أبو العينين مع ديان جورويتش، والذي يُعد من أبرز الشخصيات السياسية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في الجبل الأسود؛ نظرًا لما يتمتع به من شعبية واسعة داخل البلاد.

تسهيل خطوط الطيران

وأضاف أن اللقاء تناول بحث عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتوقيع اتفاقيات جديدة وتسهيل خطوط الطيران، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وزيادة تدفق الزوار إلى مصر.

وأشار أحمد موسى إلى أن أبو العينين عقد لقاءً مع ناتاليا جيرمان، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات الدور المصري في مواجهة الإرهاب والجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار.

التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب

وأكد أن ناتاليا جيرمان أشادت بالتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، معتبرة أن مصر تحملت تكلفة كبيرة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، ولعبت دورًا محوريًا في حماية المنطقة، مشددة على أن المجتمع الدولي يقدر الجهود المصرية في هذا الملف.