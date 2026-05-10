الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: أبو العينين عزز حضور مصر الدولي في قمة برلمانات المتوسط.. ويبحث دعم السياحة ومكافحة الإرهاب

محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي عُقدت في الجبل الأسود، بحضور ممثلي ورؤساء برلمانات 40 دولة، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس البرلمان من أجل المتوسط.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن مشاركة أبو العينين في هذه القمة تأتي باعتباره أحد الشخصيات المؤسسة للبرلمان منذ انطلاقه قبل عقدين، ما يعكس الحضور المصري المؤثر داخل المؤسسات البرلمانية الدولية.

وأشار إلى أهمية اللقاء الذي جمع أبو العينين مع ديان جورويتش، والذي يُعد من أبرز الشخصيات السياسية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة في الجبل الأسود؛ نظرًا لما يتمتع به من شعبية واسعة داخل البلاد.

وأضاف أن اللقاء تناول بحث عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بتوقيع اتفاقيات جديدة وتسهيل خطوط الطيران، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وزيادة تدفق الزوار إلى مصر.

وأشار أحمد موسى إلى أن أبو العينين عقد لقاءً مع ناتاليا جيرمان، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات الدور المصري في مواجهة الإرهاب والجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن ناتاليا جيرمان أشادت بالتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، معتبرة أن مصر تحملت تكلفة كبيرة في مواجهة التنظيمات المتطرفة، ولعبت دورًا محوريًا في حماية المنطقة، مشددة على أن المجتمع الدولي يقدر الجهود المصرية في هذا الملف.

