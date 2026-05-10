قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية
محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم
عالم بالأوقاف: الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة
أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا
الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا
أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب
غدا.. أمين عام الناتو يعقد لقاءات تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الحلف في السويد
هل يجوز التيمم لكل صلاة للمريض؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: مصر قادت تحركا تاريخيا للتهدئة ودبلوماسية برلمانية تدعم السلام في المنطقة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط إن مصر لعبت دورًا تاريخيًا ومحوريًا في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب جهود البرلمان ووزارة الخارجية.

طاولة المفاوضات

وأوضح أن الدولة المصرية تحركت على أكثر من مستوى دولي لاحتواء التصعيد ودفع الأطراف المختلفة نحو التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن هذا الدور تم بالتنسيق مع عدد من الدول الإقليمية والدولية.


وأضاف أن هذه الجهود شملت تعاونًا مع عدد من الشركاء، من بينهم قطر والسعودية، إضافة إلى الولايات المتحدة، في إطار مساعٍ تهدف إلى دعم الاستقرار وإيجاد حلول سياسية للأزمات.

تداعيات إنسانية واقتصادية

وأشار إلى أن هذه التحركات جاءت في ظل تداعيات إنسانية واقتصادية كبيرة للأزمات والصراعات الممتدة في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار الحرب يفاقم المعاناة ويؤثر على البنية الأساسية وحياة المدنيين.


وأكد أن ما تقوم به مصر يعكس “دبلوماسية برلمانية نشطة” تهدف إلى دعم السلام والتعاون بين الشعوب، وفتح مسارات للحوار بدلًا من الصراع، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

النائب محمد أبو العينين أبو العينين محمد أبو العينين السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

ماكرون

فرح الديباني: ماكرون وصف الإسكندرية بأنها جنة البحر المتوسط

هانتا

رئيس الطبية الأوربية يكشف تطورات جديدة في فيروس هانتا

الهجرة غير الشرعية

مساعد الخارجية عن الهجرة غير الشرعية: 80% من الحالات بدافع من الأسرة

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد