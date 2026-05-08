أخبار التوك شو | أبو العينين : لن يحل السلام إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أبو العينين: لن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني.. فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، أنه لن يحل السلام إلا إذا كان سلاما عادلا، و سلاما شاملا، ولن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني المهدرة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بالقمة الأولى لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في الدول الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر المتوسط (PAM) والتي تعقد في مدينة بودفا في مونتينيجرو «الجبل الأسود» أنه في إحلال السلام أنت تقام دولته على أرضه، وأن يكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة، جنبا إلى جنب بجوار إسرائيل، فلن يكون هناك سلام إلا بذلك.



الزوج مش هينفع يطلق زوجته قبل 3 سنوات زواج.. اعرف الحقيقة

حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها أن الزوج لا يجوز له أن يطلق زوجته في أول ثلاث سنوات، إلا بحكم قضائي، وأن الزوجة يحق لها أن تفسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج حالة اكتشاف أشياء خاصة بزوجها كانت عكس التي اتفق معها عليه.

كما أكد الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك عدم توافق حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أنه أثناء قراءته لمسودة القانون وجد “أشياء غريبة”.



نفقة مؤقتة للزوجة.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل هامة عن قانون الأحوال الشخصية



أكد النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعتبر حديث الناس خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مشروع القانون وصل لمجلس النواب.



وأضاف خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القانون له علاقة بكل بيت، ولذلك الجميع مهتم بهذا القانون الذي يتحدث عن الزواج والطلاق، والخطوية، وحقوق الأطفال.

وأشار إلى أن مشروع القانون يضم 355 مادة، وبه مواد مستحدثة، لتنظيم الأمور الأكثر تعقيدا، وأن مشروع القانون لا يعترف بالطلاق الشفهي، إلا إذا تم توثيقه رسميا، وأن ذلك من أجل حماية حقوق الزوجين والأطفال.

ولفت إلى أن القانون به ضوابط للطلاق القضائي، لمنع التلاعب أو ضياع الحقوق، وأن هناك ملحق لعقد الزواج ينظم الشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين، وأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وأن القانون ينظم الشبكة والهدية.

أسرار فارس السينما أحمد مظهر في ذكرى رحيله.. هكذا أحرج سعاد حسني بأخلاقه النبيلة

تحدث المؤرخ الفني محمد شوقي عن أسرار وحكايات الفنان الراحل أحمد مظهر، تزامنًا مع ذكرى رحيله اليوم الجمعة الموافق له 8 مايو.

قال محمد شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية حياة مقطوف، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صباح البلد: «لقب فارس السينما المصرية جاء من كونه فارس في سلاح الفرسان في الجيش المصري، ثم بعد ذلك هو فارس الأعمال الفنية ويتميز بأخلاق الفرسان، هو رجل كان نبيل في الأصل وفي الطباع وفي الأخلاق وفي الذوق، وكان رجل بيتسم جداً بكل صفات النبلاء وكل صفات الفروسية، وعمره ما دخل في خلاف أو معركة أو منافسة أو في أي مشكلة، كان النجم أحمد مظهر واحد من أهم الفنانين اللي بيتمتعوا بسيرة وسمعة طيبة بين كل زملائه في الوسط الفني».

الحج أعظم مواسم الطاعات.. استعدادات إيمانية وروحانية لزيارة الأماكن المقدسة

أكد الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن الحج لا يُعد مجرد سفر أو انتقال مكاني، بل هو رحلة إيمانية عميقة يتجرد فيها الإنسان من أعباء الدنيا ومناصبها، متوجهًا بقلبه وروحه إلى الله قبل جسده.

وأوضح أن الاستعداد الحقيقي للحج يبدأ من:

تصحيح النية

التوبة الصادقة

رد المظالم

تطهير القلب

الإخلاص الكامل لله



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 8 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6021 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7025 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8028 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56200 جنيه.

الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم طقسًا ربيعيًا مستقرًا على أغلب المحافظات، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع.

وأوضحت منار غانم خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل نحو 28 درجة مئوية نهارًا، بينما تظل الأجواء خلال الليل مائلة للبرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، تشهد طقسًا شديد الحرارة خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 35 و36 درجة مئوية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 8 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.74 جنيه

سعر الشراء: 52.64 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.16 جنيه

سعر الشراء: 62.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.91 جنيه

سعر الشراء: 71.74 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.06 جنيه

سعر الشراء: 14.03 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.24 جنيه

سعر الشراء: 171.85 جنيه

احذر هذه العيوب.. علامات مهمة يجب التأكد منها قبل شراء الأضحية| فيديو

كشف الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أبرز الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية، والعلامات التي يجب التأكد منها قبل الشراء، لضمان صحة الأضحية وقبولها شرعًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أحمد المشد، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأضحية تعد من الشعائر الإسلامية العظيمة التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدًا أن أول شروط صحة الأضحية هو أن تكون بنية الأضحية وأن يتم الذبح بعد صلاة عيد الأضحى.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يُحتسب أضحية شرعية، مشيرًا إلى أن وقت الأضحية يبدأ عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى مباشرة ويستمر حتى قبل غروب شمس رابع أيام العيد، المعروف بآخر أيام التشريق.