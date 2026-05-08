الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

أكدت الدكتورة منار غانم أن البلاد تشهد اليوم طقسًا ربيعيًا مستقرًا على أغلب المحافظات، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع.

وأوضحت منار غانم خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل نحو 28 درجة مئوية نهارًا، بينما تظل الأجواء خلال الليل مائلة للبرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، تشهد طقسًا شديد الحرارة خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 35 و36 درجة مئوية.

نشاط للرياح واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

وأشارت غانم إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على عدد من المناطق، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بسبب سرعة الرياح التي قد تصل إلى 70 كم/س.

شبورة مائية صباحية وتحذيرات للمسافرين

وأكدت أن الشبورة المائية تظهر في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور، مع ضرورة القيادة بحذر.

الأسبوع المقبل أكثر حرارة

واختتمت عضو هيئة الأرصاد بأن الأسبوع المقبل سيشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، مع بداية تراجع الأجواء الباردة ليلًا، واقتراب البلاد تدريجيًا من الأجواء الصيفية المعتادة خلال النصف الثاني من فصل الربيع.



