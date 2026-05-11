أحمد موسى : غدا لقاء بين الرئيس السيسي ومدير صندوق النقد الدولي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي اليوم للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا ـ فرنسا، موضحًا استقباله بكل حفاوة.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدول الأفريقية عادةً يقيمون مثل هذه الاحتفالات لاستقبال الضيوف، وسيشارك الرئيس السيسي في العشاء الذي سيقام الليلة على هامش القمة".

وأضاف: "الرئيس السيسي سيلقي كلمة غدًا، وسيكون له لقاء مع رئيس كينيا ورئيس تشاد، ورئيس مدغشقر، وسيلتقي مع مديرة صندوق النقد الدولي، والقمة هدفها التعاون وعلاقة فرنسا بالدول الأفريقية والدعم الفرنسي للدول الأفريقية في كافة المناحي منها التكنولوجيا والاستثمار".