رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سيارات الحكومة ستكون كهربائية بدلا من البنزين.. المستشار محمد الحمصاني يكشف التفاصيل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتخذ خطوات متسارعة نحو ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية.
 

أستاذ أوبئة: تسريع لقاحات كورونا أنقذ ملايين الأرواح والفائدة تفوق المخاطر بكثير
أكد الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة تليفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن قرار التسريع في تطوير وإنتاج لقاحات فيروس كورونا اعتمد بشكل أساسي على مبدأ “الموازنة بين المنفعة والمخاطر”، موضحًا أن العالم لو لم يتحرك بسرعة لإنتاج اللقاحات كان سيواجه أعدادًا هائلة من الوفيات قد تصل إلى مئات الملايين، في سيناريو كان من الممكن أن يقترب من كارثة الإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة نحو 50 مليون شخص.

الحمصاني: خطوات متقدمة نحو منظومة دعم نقدي وتوجيه الدعم لمستحقيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وكفاءة، من خلال استخدام أساليب وآليات حديثة في إدارة وتوزيع الدعم.
 

نقيب الفلاحين: الحمير في مصر معرضة لخطر الانقراض
حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، من تعرض الحمير لخطر الانقراض في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا في أعداد الحمير، لكنها تشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة الاعتماد على الآلات الحديثة وارتفاع الطلب على جلود الحمير.

محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم
قال النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن العالم يمر بمرحلة خطيرة تشهد تراجعًا واضحًا لمكانة القانون الدولي، في ظل تصاعد الاعتماد على القوة والسلاح بدلًا من الحوار والشرعية الدولية.

أبو العينين يدعو لإصلاح النظام الدولي.. ويحذر: العالم ينزلق إلى منطق القوة
قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن الساحة الدولية تشهد في الوقت الحالي تحولًا خطيرًا يتمثل في تراجع دور القانون الدولي لصالح ما وصفه بـ“منطق القوة”، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام العالمي.

وكيلة اتصالات النواب: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين وباقتي زادت 200 جنيه
طالبت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من الحكومة بإعادة النظر في ملف تسعير خدمات الإنترنت وهيكل الأسعار بشكل كامل، ودراسة ما يمكن أن تتحمله الدولة من تكاليف من أجل تخفيض أسعار الخدمة بدلًا من زيادتها.
 

أحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
قال الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، إن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات كبرى على أرض الصعيد، مؤكدًا أن هناك جهودًا تنموية ضخمة تُنفذ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فترة الربيع تشهد منخفضات صحراوية، لها دور في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 

الأمن والاستقرار يرسمان صورة مصر الحديثة.. وماكرون يتجول بحُرية بين شباب الإسكندرية
عكست جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة المصرية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وأبرز صورة مصر كدولة آمنة قادرة على استقبال ضيوفها في أجواء طبيعية وبسيطة.

