أستاذ أوبئة: تسريع لقاحات كورونا أنقذ ملايين الأرواح والفائدة تفوق المخاطر بكثير

أكد الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة تليفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن قرار التسريع في تطوير وإنتاج لقاحات فيروس كورونا اعتمد بشكل أساسي على مبدأ “الموازنة بين المنفعة والمخاطر”، موضحًا أن العالم لو لم يتحرك بسرعة لإنتاج اللقاحات كان سيواجه أعدادًا هائلة من الوفيات قد تصل إلى مئات الملايين، في سيناريو كان من الممكن أن يقترب من كارثة الإنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة نحو 50 مليون شخص.

وأوضح أن التجارب التاريخية مع الأوبئة العالمية أثبتت أن التأخر في التدخل الطبي يضاعف الخسائر بشكل كبير، وهو ما دفع الدول والمؤسسات العلمية إلى تسريع غير مسبوق في تطوير اللقاحات خلال جائحة كورونا.

وأشار عنان إلى أن الآثار الجانبية التي رُصدت مع اللقاحات كانت في أغلبها نادرة للغاية، مثل بعض الاضطرابات الدموية أو حالات الجلطات المحدودة، مؤكدًا أن هذه المخاطر تبقى ضئيلة جدًا عند مقارنتها بحجم الحماية الذي وفّرته اللقاحات ضد الوفاة والمضاعفات الشديدة للمرض.

وأضاف أن الدراسات العالمية أثبتت أن نسب الحماية من الوفاة بعد التطعيم تجاوزت 90%، وهو ما يعني أن اللقاحات لعبت دورًا حاسمًا في تقليل أعداد الوفيات وإنقاذ ملايين الأرواح حول العالم، بينما ظلت الوفيات الناتجة عن الآثار الجانبية في نطاق ضيق للغاية مقارنة بخطورة الفيروس نفسه.

وفي سياق آخر، أشار أستاذ الأوبئة إلى أن التحدي الصحي الحالي لم يعد يقتصر على مرحلة العدوى الحادة، بل يمتد إلى ما يُعرف بـ“متلازمة ما بعد كوفيد”، والتي يعاني منها عدد كبير من المتعافين، وتشمل أمراضًا مناعية مزمنة مثل الذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، والتهاب المفاصل الروماتويدي، بالإضافة إلى الإرهاق المزمن.

وأكد أن الأبحاث العلمية تشير إلى أن هذه المتلازمة ترتبط بشكل أساسي بالإصابة بفيروس كورونا نفسه، وليس باللقاح، لافتًا إلى أن نسب حدوثها تكون أقل بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم مقارنة بمن لم يحصلوا عليه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تقييم التجربة بالكامل يثبت أن اللقاحات كانت أداة إنقاذ عالمية، وأن فوائدها الصحية والإنسانية تفوقت بشكل واضح على أي مخاطر جانبية محدودة ظهرت خلال استخدامها.