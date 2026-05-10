سيارات الحكومة ستكون كهربائية بدلا من البنزين.. المستشار محمد الحمصاني يكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتخذ خطوات متسارعة نحو ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، من خلال التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى خفض النفقات المرتبطة بالوقود والصيانة للسيارات التقليدية، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع تدريجيًا في استخدام السيارات الكهربائية من قبل الوزراء والموظفين في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف تعميم هذا النمط من المركبات خلال الفترة المقبلة.

تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على دعم جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية، في إطار مساعي تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.