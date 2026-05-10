متحدث الوزراء: الوضع مستقر في السلع والاكتشافات البترولية والأضاحي

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن الوضع مستقر في توافر السلع.. ولدينا انتاج جيد واكتشافات جديدة في البترول وتعاقدات خارجية منوعة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الوضع مستقر و متابعة شبه يومية مع الوزارات المعنية من قبل رئيس الوزراء وايضا لتعزيز المخزون.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن "لدينا خطة واضحة لأحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي وايضا نعمل لتوافر السلع لعيد الاضحى بشكل واضح".