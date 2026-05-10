رئيس الوزراء الفرنسي يعلن ظهور أعراض فيروس هانتا على أحد أفراد السفينة الموبوءة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن أحد المواطنين الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم من على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، التي شهدت تفشيًا لفيروس "هانتا"، ظهرت عليه أعراض المرض خلال رحلة العودة إلى فرنسا.

وأوضح لوكورنو - مساء اليوم /الأحد/- أن خمسة فرنسيين كانوا على متن السفينة نُقلوا إلى الأراضي الفرنسية، مشيرًا إلى أن الحالة المشتبه بها تم رصدها على متن طائرة الإجلاء.

وأضاف أن الركاب الخمسة وُضعوا فورًا في حجر صحي صارم حتى إشعار آخر، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وسيخضعون لسلسلة من الفحوصات والتقييمات الصحية.

وأشار إلى أنه سيصدر، اعتبارًا من مساء اليوم، مرسومًا يقضي باتخاذ إجراءات عزل مناسبة تشمل المخالطين، وذلك في إطار جهود حماية الصحة العامة.

ومن المنتظر أن تُدلي وزيرة الصحة الفرنسية بتصريحات إضافية في وقت لاحق اليوم بشأن تطورات الوضع .