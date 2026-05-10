تفاصيل صادمة.. تل أبيب تكشف مصير القاعدة الإسرائيلية في العراق

أفاد مصدر أمني بإسرائيل لوكالة فرانس برس بأن القاعدة الإسرائيلية السرية بُنيت في العراق على مدرج طائرات مهجور، كان قد أنشأه صدام حسين.

وأضاف المصدر أن العملية نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولم تعد هناك أي قوات على الأرض.



ووفقًا لمصدر أمني آخر، تشير الدلائل إلى أن العملية شملت فريقًا تقنيًا إسرائيليًا تحت إشراف عسكري أمريكي، وأكد وجود مروحيات شينوك CH-57 في الموقع.

وذكر المصدر أنه تم ترك معدات، من بينها رادار، وأن موقع القاعدة اختير بعناية لتجنب النيران الإيرانية.

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي إلى وجود شبهات حول قيام إسرائيل بإنشاء قاعدة سرية على الأراضي العراقية، مدعياً أن الوجود الأجنبي "شوهد في صحراء النجف، لكن لم يتم تحديد هويته".

وصرح المصدر لوسائل إعلام عربية، بأن الولايات المتحدة أبلغت العراق بعدم الاقتراب من المنطقة لأسباب أمنية.

وأضاف المصدر أن القوات العراقية قامت لاحقاً بمسح الصحراء ولم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري.