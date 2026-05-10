بسبب الألعاب النارية.. اندلاع حريق خلال مباراة آيك وديورجاردنس بالدوري السويدي

شهدت مباراة ديربي الدوري السويدي بين نادي آيك وديورجاردنس، التي استضافها ملعب فرينذر أرينا الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السويدي، حادثا عارضا تسبب في توقف المباراة بعض الوقت.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف ديورجاردنس، اليوم الأحد، على مستضيفه آيك برباعية مقابل هدفين.

ومع الدقيقة ٢٥ من الشوط الأول من المباراة، أوقف الحكم المباراة وغادر اللاعبون أرض الملعب بسبب حريق اندلع في المدرجات.

ووفقًا لتقارير صحفية، لا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولاً، لكن يُحتمل أن يكون قد بدأ بسبب استخدام الألعاب النارية داخل الملعب.

وأظهرت الصور سحباً كثيفة من الدخان تتصاعد من الحريق عبر أرض الملعب، وسارع رجال الإطفاء إلى الموقع على الفور واستخدم رجال الأمن خراطيم المياه للسيطرة على الحريق وإخماده، بينما قام أفراد الأمن الآخرون بإبعاد المشجعين عن منطقة الخطر.

وأكد هنريك كوخ رئيس أمن نادي أيك إخماد الحريق دون وقوع إصابات وقال: "لم تُسجّل أي إصابات، وتم إخماد الحريق".

واستؤنفت المباراة بعد بضع دقائق، لكنها توقفت مرة أخرى في بداية الشوط الثاني عندما أشعل مشجعو الفريق المضيف المزيد من الألعاب النارية، وهذه المرة، تم إخراج اللاعبين من الملعب لعقد اجتماع طارئ قبل استئناف المباراة.

وصرح هانز لارسون مراقب المباراة لقناة (تي في فور): "عقدنا اجتماعًا بسبب الحادث الثاني الذي وقع بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني .. حصلنا على موافقة الشرطة والمنظمين وهم يسيطرون على الوضع".