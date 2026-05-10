أحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير

قال الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، إن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات كبرى على أرض الصعيد، مؤكدًا أن هناك جهودًا تنموية ضخمة تُنفذ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في مختلف المحافظات.

مشروعات التنمية بالصعيد

وأوضح أن الجولات الميدانية التي أجراها الفريق كامل الوزير وزير النقل شملت محافظات بني سويف ثم أسيوط وسوهاج، وصولًا إلى قنا، ثم التوجه إلى الأقصر، في إطار متابعة مستمرة لمشروعات التنمية بالصعيد، التي تستهدف ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لصالح الخدمات والبنية التحتية.



وأشار إلى أن الجولة شهدت تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجارية، مع استقبال حافل للفريق كامل الوزير، حيث لفت إلى حالة من الترحيب الشعبي خلال زيارته لمحافظة قنا.

تحسين الخدمات المقدمة

وأضاف أن هذه الجولات تعكس حجم العمل القائم على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يستهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد ودعم خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واختتم قائلا: "الفريق كامل الوزير الناس بتحبه وأنا بقولكم".