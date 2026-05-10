أحمد موسى: ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية وسط المواطنين في مشهد استثنائي

شهدت شوارع الإسكندرية صباح اليوم ، مشاهد لافتة خلال جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ظهر وهو يمارس رياضة الجري وسط المواطنين في عدد من المناطق الشعبية، في أجواء عفوية خطفت الأنظار وأثارت تفاعلًا واسعًا.

جولة ماكرون

وقال الإعلامي أحمد موسى ، عبر قناة “صدى البلد”، إن شوارع الإسكندرية شهدت حركة طبيعية بالكامل خلال جولة ماكرون، حيث واصل المواطنون سيرهم المعتاد، بينما تحركت سيارات الأجرة والتوك توك بشكل طبيعي بجوار الرئيس الفرنسي دون أي مظاهر استثنائية لافتة.

الصور من الشرفات والطرقات

وأضاف أن ماكرون بدأ جولته الصباحية من شارع خالد بن الوليد، ثم مر بمنطقة سيدي بشر وصولًا إلى شارع محمد نجيب، حيث حرص على تحية المواطنين الذين التفوا حوله والتقطوا الصور من الشرفات والطرقات.

حالة الأمان والاستقرار

وأشار إلى أن اختيار الرئيس الفرنسي لهذه المناطق الشعبية يعكس حالة الأمان والاستقرار التي تشهدها المدينة، إلى جانب رغبته في الاقتراب من المواطنين والتعرف على الأجواء اليومية داخل الشارع السكندري.