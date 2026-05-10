أبو العينين يدعو لإصلاح النظام الدولي.. ويحذر: العالم ينزلق إلى منطق القوة

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن الساحة الدولية تشهد في الوقت الحالي تحولًا خطيرًا يتمثل في تراجع دور القانون الدولي لصالح ما وصفه بـ“منطق القوة”، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام العالمي.

تصاعد استخدام القوة

وأوضح أن لغة الحوار والتفاهم تتراجع تدريجيًا أمام تصاعد استخدام القوة، في ظل واقع دولي أصبحت فيه الشرعية مرتبطة أحيانًا بالنفوذ العسكري والسياسي، بدلًا من الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

مستقبل النظام الدولي

وأشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي، ويدفع نحو ضرورة إعادة النظر في آليات عمل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوازن التمثيل بين الدول.

مدى عدالة النظام الدولي

وأضاف أن من بين القضايا المثارة في هذا السياق آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي، وخاصة ما يتعلق بحق النقض (الفيتو)، الذي يثير جدلًا واسعًا حول مدى عدالة النظام الدولي الحالي وقدرته على فرض قرارات جماعية متوازنة.

مستقبل الاستقرار العالمي

وأكد أن استمرار هذا النهج قد يهدد مستقبل الاستقرار العالمي، مشددًا على أهمية تحرك المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، وتعزيز دور الحوار والدبلوماسية، بدلًا من تغليب منطق القوة في إدارة الأزمات.