موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة في بعض المناطق

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فترة الربيع تشهد منخفضات صحراوية، لها دور في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إنه سيكون هناك موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق خاصة في صعيد مصر.

أعلى درجة حرارة تسجل في مصر خلال فصل الربيع

وتابع أن أعلى درجات حرارة ستسجل في مصر خلال فصل الربيع وليس فصل الصيف، حيث ستصل درجات الجرارة ما بين 33 درجة مئوية حتى 39 درجة.