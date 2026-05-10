وكيلة اتصالات النواب: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين وباقتي زادت 200 جنيه

طالبت النائبة مها عبد الناصر وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من الحكومة بإعادة النظر في ملف تسعير خدمات الإنترنت وهيكل الأسعار بشكل كامل، ودراسة ما يمكن أن تتحمله الدولة من تكاليف من أجل تخفيض أسعار الخدمة بدلًا من زيادتها.

وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات الأخيرة في أسعار الإنترنت كبيرة، وقد تتسبب في مشكلات لكثير من المواطنين.

الإنترنت

ولفتت إلى أنها مشتركة في إحدى باقات الإنترنت، وأن قيمة الباقة ارتفعت بعد الزيادة الأخيرة بنحو 200 جنيه، مؤكدة أن هذه الزيادات تؤثر على جميع المواطنين، قائلة: «الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، وكل الفئات تعاني».

الإنترنت خدمة أساسية

وأشارت إلى أن الإنترنت أصبح خدمة أساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم، ويجب أن يكون حقًا متاحًا لكل مواطن، خاصة أن بعض المواطنين ما زالوا يعانون من ضعف خدمات الإنترنت.