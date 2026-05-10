الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأمن والاستقرار يرسمان صورة مصر الحديثة.. وماكرون يتجول بحرية بين شباب الإسكندرية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
محمد البدوي

عكست جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة المصرية، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا وأبرز صورة مصر كدولة آمنة قادرة على استقبال ضيوفها في أجواء طبيعية وبسيطة.

الرئيس الفرنسي وسط المواطنين

وشهدت شوارع الإسكندرية ظهور الرئيس الفرنسي وسط المواطنين والشباب دون حواجز، حيث حرص على التفاعل معهم وممارسة لعبة “الضغط” في أجواء عفوية عكست حالة الهدوء والأمان التي تتمتع بها المدينة الساحلية.

وجهة آمنة للسياحة والاستثمار

ويؤكد هذا المشهد حجم الاستقرار الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأمن الداخلي أو البنية التحتية وتطوير المدن، وهو ما ساهم في تعزيز صورة مصر أمام العالم كوجهة آمنة للسياحة والاستثمار والفعاليات الدولية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمارس رياضة الجري في شوارع الإسكندرية

رسالة مباشرة عن الاستقرار

كما تعكس الزيارة ثقة القيادات الدولية في الوضع الأمني داخل مصر، خاصة أن تحركات المسؤولين والزعماء الأجانب وسط المواطنين تمثل رسالة مباشرة عن الاستقرار الذي تعيشه البلاد، وقدرتها على تأمين الوفود الرسمية والسياحية في مختلف المحافظات.

الأمن والجمال والانفتاح الثقافي

وتواصل الإسكندرية، بما تمتلكه من تاريخ عريق وطابع حضاري مميز، جذب الأنظار كواحدة من أهم المدن المصرية التي تجمع بين الأمن والجمال والانفتاح الثقافي، لتبقى واجهة حضارية تعبر عن صورة الدولة المصرية الحديثة.

ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي

تطوير النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي

وعلى صعيد متصل؛ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تطوير النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الحفاظ على التعددية اللغوية، مشددًا على ضرورة دعم الترجمة الفورية والتحريرية بين اللغات المختلفة، خاصة الفرنسية والعربية والإنجليزية، لضمان استمرار التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب.

ماكرون يوثق زيارته للإسكندرية بفيديو على “إكس” ويقول

تعزيز التنوع الثقافي
 

وأوضح ماكرون أن المشروع الفرنكوفوني لا يقتصر فقط على نشر اللغة الفرنسية، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف اللغات، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة يجب أن تكون أداة لحماية هذا التنوع وليس القضاء عليه.

محمد رمضان

حرشة مغربي

عدس بجبه

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

