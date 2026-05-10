حاجة تشرح القلب| مفيدة شيحة: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس صورة مبهجة عن مصر

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة على الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية، مؤكدة أن المشاهد المنتشرة من الزيارة حملت حالة من البهجة والتفاؤل.

مشاهد زيارة الرئيس الفرنسي تبرز حالة الأمان في مصر

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن ظهور ماكرون وهو يتجول ويجري في شوارع الإسكندرية صورة إيجابية عن الأمان والاستقرار في مصر، مضيفة: «الفيديوهات من امبارح وهو في إسكندرية حاجة تشرح القلب».

وخلال حلقة برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، أشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن تفاعل المصريين مع الزيارة كان مميزًا ويعكس حبهم للوطن، قائلة إن أغنية «يامصر» تعبر عن واقع حقيقي لشعب لا مثيل له في الانتماء والدعم لبلده.

لفتت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى حالة الود الواضحة بين الرئيسين، موضحة أن ماكرون أبدى سعادته بالزيارة وحرص على محاولة التحدث باللهجة المصرية، وهو ما يعكس تقديرًا متبادلًا بين الجانبين.