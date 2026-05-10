كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

سعيد فراج

رد الفنان عمرو دياب -بطريقة غير مباشرة- للمرة الأولى على الموقف الذي حدث بينه وبين يسرا، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الشهر الماضي. 

وتكرر نفس الموقف مع عمرو دياب، أمس في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، الذي أشاد بالأول، قائلا: «عمرو دياب لا قبله ولا بعده». 

وقام عمرو دياب، بأخذ المايك من سماقية، وقال: «المرة اللي فاتت قالوا عليا مش عارف ايه وانا بشد المايك لكن انا ما بحبش حد يقولي كدة صراحة». 

وفي أبريل الماضي، شهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، موقفًا لافتًا، حيث صعد عمرو دياب إلى المسرح ورحب بيسرا، قبل أن تبدأ الأخيرة في توجيه كلمات إشادة له، إلا أنه قاطع حديثها بشكل مفاجئ، حيث استحوذ على الميكروفون واستكمل فقرته بالترحيب بالمنتج محمد السعدي، وهو ما اعتبره البعض موقفًا محرجًا للفنانة الكبيرة.

أحدث ألبومات عمرو دياب

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

   •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي).

   •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

   •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي).

   •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي).

   •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم).

   •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي).

   •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي).

   •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

   •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم).

   •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم).

   •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

   •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم).

   •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

   •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم). 

   •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).

ازالة تعدي
