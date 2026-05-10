محافظات

محافظ بني سويف يُثني على جهود دعم القطاع الصحي مع بدء التشغيل المبدئي لوحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الواسطى المركزي

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على جهود دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بمناسبة بدء التشغيل المبدئي لوحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الواسطى المركزي، بطاقة استيعابية 8 أسرة، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي والعمل على توفير خدمات طبية متقدمة داخل المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن الوحدة تمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة أنها تُعد ثاني وحدة عناية مركزة للأطفال على مستوى مستشفيات وزارة الصحة ببني سويف بعد مستشفى الفشن المركزي، بما يسهم في توفير رعاية متقدمة للأطفال وتقليل الحاجة لتحويل الحالات الحرجة خارج المركز.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن تشغيل الوحدة يأتي ضمن خطة المديرية لدعم المستشفيات المركزية بالتخصصات والخدمات الحيوية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

وأوضحت الدكتورة هبة حسن، مديرة مستشفى الواسطى المركزي، أن الوحدة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير الفنية المطلوبة، لتقديم خدمة طبية متخصصة للأطفال في الحالات الحرجة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل الحاجة لنقل الحالات خارج المركز، موجهة الشكر لمحافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة على الدعم المستمر للقطاع الصحي، كما وجهت الشكر للجنة المشاركة المجتمعية بالمستشفى برئاسة اللواء محسن مطر، لدورها البارز في دعم إنشاء وتجهيز الوحدة بما يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الصحية..



 

صحة بني سويف بني سويف مستشفي الواسطي

حرشة مغربي

عدس بجبه

